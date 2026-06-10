Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fiel in Müllschacht

Frau überlebt Sturz aus zehn Stockwerken Höhe

Ausland
10.06.2026 12:33
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Hackensack im US-Bundesstaat New Jersey ist eine Frau am Sonntag in einen Müllschacht gefallen – und hat überlebt Die 25-Jährige stürzte zehn Stockwerke in die Tiefe.  Rettungskräfte mussten den Schacht aufschneiden.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich in Hackensack. Die 25-Jährige hatte offenbar zuvor Alkohol und Drogen konsumiert. Anwohnerin Massiel Gutierrez hörte im sechsten Stock plötzlich Schreie aus dem Schacht. „Sie schrie in einer fremden Sprache, und ich sagte: ,Oh mein Gott, keine Sorge, ich rufe jemanden für dich an‘“, so die Zeugin.

Die Frau hatte bei ihrem Missgeschick viel Glück – sie konnte von der Feuerwehr aus dem Schacht ...
Die Frau hatte bei ihrem Missgeschick viel Glück – sie konnte von der Feuerwehr aus dem Schacht gerettet werden.(Bild: kameraone)

Der Fall der Frau wurde zwischen dem zweiten und dritten Stock von einem Berg aufgestauten Mülls gebremst. Rettungskräfte schnitten den Schacht mit Sägen auf und befreiten die Frau. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Müllschacht fiel, ist noch unklar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.06.2026 12:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf