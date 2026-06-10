Fiel in Müllschacht
Frau überlebt Sturz aus zehn Stockwerken Höhe
In Hackensack im US-Bundesstaat New Jersey ist eine Frau am Sonntag in einen Müllschacht gefallen – und hat überlebt Die 25-Jährige stürzte zehn Stockwerke in die Tiefe. Rettungskräfte mussten den Schacht aufschneiden.
Der Vorfall ereignete sich in Hackensack. Die 25-Jährige hatte offenbar zuvor Alkohol und Drogen konsumiert. Anwohnerin Massiel Gutierrez hörte im sechsten Stock plötzlich Schreie aus dem Schacht. „Sie schrie in einer fremden Sprache, und ich sagte: ,Oh mein Gott, keine Sorge, ich rufe jemanden für dich an‘“, so die Zeugin.
Der Fall der Frau wurde zwischen dem zweiten und dritten Stock von einem Berg aufgestauten Mülls gebremst. Rettungskräfte schnitten den Schacht mit Sägen auf und befreiten die Frau. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Müllschacht fiel, ist noch unklar.
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