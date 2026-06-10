ÖLV-Athletin hat Rekord und EM-Limit im Visier

„Ja, also die Zeit von 15:19,02 Minuten, die ich in Stadtallendorf gelaufen bin, ist wirklich unglaublich“, konnte Lisa Redlinger ihre Leistung auch drei Tage nach dem Rennen in der hessischen 20.000-Einwohner-Stadt kaum fassen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es auf der Bahn schon so gut funktioniert.“ Doch woher kommt diese Steigerung, lag die Freiluft-Bestleistung der Lustenauerin über die 5000 Meter bis Samstag doch bei 16:36,10 Minuten.