ÖLV-Athletin hat Rekord und EM-Limit im Visier

Um unfassbare 77 Sekunden konnte Lisa Redlinger am vorigen Samstag den Vorarlberger Landesrekord über die 5000 Meter verbessern. Wie es zu dieser unglaublichen Steigerung kam, wie sie ihre EM-Chancen beurteilt und was bei der „Track Night“ am 20. Juni alles möglich ist, verriet die 23-Jährige der „Krone“.
„Ja, also die Zeit von 15:19,02 Minuten, die ich in Stadtallendorf gelaufen bin, ist wirklich unglaublich“, konnte Lisa Redlinger ihre Leistung auch drei Tage nach dem Rennen in der hessischen 20.000-Einwohner-Stadt kaum fassen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es auf der Bahn schon so gut funktioniert.“ Doch woher kommt diese Steigerung, lag die Freiluft-Bestleistung der Lustenauerin über die 5000 Meter bis Samstag doch bei 16:36,10 Minuten.
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