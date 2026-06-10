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Torjäger für Wölfe

Wieder vereint! WAC holt Silberbergers Geheimwaffe

Bundesliga
10.06.2026 12:31
Giacomo Vrioni (li.) mit Coach Thomas Silberberger
Giacomo Vrioni (li.) mit Coach Thomas Silberberger(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Die Wölfe verpflichten mit Giacomo Vrioni einen ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig. Der 27-Jährige kennt WAC-Trainer Thomas Silberberger aus der gemeinsamen Zeit in Tirol, wo der gebürtige Italiener für Furore sorgte.

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Dieser Transfer-Deal könnte ein Goldener werden! WAC hat mit Giacomo Vrioni den Torjäger zurück in die Bundesliga geholt. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Trainer Thomas Silberberger.

Höhenflug
Unter ihm erlebte der gebürtige Italiener und Albanien-Teamspieler einst bei WSG Tirol einen wahren Höhenflug, schlug als Torschützenkönig ein. 19 Mal knipste der Juve-Leihstürmer in der Saison 2021/22.

Von Tirol nach Nordamerika
Für Vrioni ist Wolfsberg also die zweite Station in der Bundesliga. Nach seinem Tirol-Engagement kehrte er zu Juventus Turin zurück, ehe es ihn in die MLS nach Nordamerika zog (insgesamt 26 Tore für New England und Montreal).

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Schwere Verletzung
Aufgrund eines Wadenbeinbruchs kehrte er nach Europa zurück und kickte zuletzt bei Serie B-Klub Cesena. In Wolfsberg unterschrieb der 27-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

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