Wieder vereint! WAC holt Silberbergers Geheimwaffe

Die Wölfe verpflichten mit Giacomo Vrioni einen ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig. Der 27-Jährige kennt WAC-Trainer Thomas Silberberger aus der gemeinsamen Zeit in Tirol, wo der gebürtige Italiener für Furore sorgte.
Dieser Transfer-Deal könnte ein Goldener werden! WAC hat mit Giacomo Vrioni den Torjäger zurück in die Bundesliga geholt. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Trainer Thomas Silberberger.
Höhenflug
Unter ihm erlebte der gebürtige Italiener und Albanien-Teamspieler einst bei WSG Tirol einen wahren Höhenflug, schlug als Torschützenkönig ein. 19 Mal knipste der Juve-Leihstürmer in der Saison 2021/22.
Von Tirol nach Nordamerika
Für Vrioni ist Wolfsberg also die zweite Station in der Bundesliga. Nach seinem Tirol-Engagement kehrte er zu Juventus Turin zurück, ehe es ihn in die MLS nach Nordamerika zog (insgesamt 26 Tore für New England und Montreal).
Schwere Verletzung
Aufgrund eines Wadenbeinbruchs kehrte er nach Europa zurück und kickte zuletzt bei Serie B-Klub Cesena. In Wolfsberg unterschrieb der 27-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.