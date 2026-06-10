Traditions-Wirtshaus schlittert in Millionenpleite

Wasserschaden kam teuer

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab Details zur Insolvenzursache bekannt: „Die Schuldnerin gibt an, im Herbst 2024 von einem Wasserschaden betroffen gewesen zu sein, der einen Sanierungsaufwand von rund einer Viertelmillion Euro mit sich brachte. Dadurch kam sie bei der Bezahlung anderer Forderungen nicht mehr nach.“