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Absage macht gar zwei Meisterschaften spannender

Motorsport
10.06.2026 12:30
Simon Wagner wird im Hyundai in Tschechien an den Start gehen.
Simon Wagner wird im Hyundai in Tschechien an den Start gehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Der Oberösterreicher Simon Wagner fährt nach drei Staatsmeisterschafts-Siegen in Österreich kommendes Wochenende in Tschechien und nicht bei der Judenburg Rallye – was aber gleich für beide Meisterschaften die Spannung wieder erhöht. 

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Für den österreichischen Rallye-Sport gibt’s nichts Besseres als einen anderen Sieger“, sagt kein Geringerer als jener Mann, der seit Jahren die heimische Szene nach Belieben dominiert: Simon Wagner, Fünffachchampion und mit bisher drei Siegen am besten Weg, den nächsten Titel zu holen. Die Konkurrenz, Michael Lengauer und Herman Neubauer, liegt bereits 47 bzw. 55 Punkte zurück. Weshalb trotz Streichresultat ganz Rallye Österreich aufatmet, dass Wagner auf die am Freitag und Samstag über die Bühne gehende Judenburg Rallye pfeift und stattdessen in Tschechien an den Start geht. Seine Begründungen:

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