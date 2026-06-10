Trump bremst Zulauf – aber Strand zeigt Muskeln!

Der South Beach in Miami zählt definitiv zu den berühmtesten Stränden der Welt. Weißer Sand, türkisblaues Wasser, bunte Rettungsschwimmerhäuschen und eine lebhafte Partyszene am legendären Ocean Drive. Der vor allem in den Abendstunden zum Laufsteg für PS-starke Sportwagen und Menschen mit ausgefallenem Modegeschmack wird. Im Club „Palace“ werden quasi rund um die Uhr und das ganze Jahr Bachelor(ette)-Partys, also Polterabende gefeiert.