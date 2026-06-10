Trump bremst Zulauf – aber Strand zeigt Muskeln!

Die WM-Camper auf Tour durch Amerika! Die „Krone“ machte Station auf dem legendären Miami Beach, hörte sich vor Ort über die bevorstehende WM-Endrunde um – und mischte sich unter die fitnessbewussten Einwohner und Gäste.
Der South Beach in Miami zählt definitiv zu den berühmtesten Stränden der Welt. Weißer Sand, türkisblaues Wasser, bunte Rettungsschwimmerhäuschen und eine lebhafte Partyszene am legendären Ocean Drive. Der vor allem in den Abendstunden zum Laufsteg für PS-starke Sportwagen und Menschen mit ausgefallenem Modegeschmack wird. Im Club „Palace“ werden quasi rund um die Uhr und das ganze Jahr Bachelor(ette)-Partys, also Polterabende gefeiert.
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