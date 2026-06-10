Hypo-Skandal: Kärnten kommt mit blauem Auge davon



Am 10. Oktober 2016 konnte man mit den Gläubigern eine Einigung erzielen – seitdem war der KAF, der Kärntner Ausgleichzsahlungsfonds, für die Abwicklung der Hypo-Altlasten zuständig. Und wie die „Krone“ bereits mehrfach berichtet hat, ist der KAF überraschend gut gefüllt: Der Abbau der Bank über die HETA lief aufgrund des Aufschwungs in Südosteuropa für alle Beteiligten viel besser als erwartet, Kärnten kann sich über rund 450 Millionen Euro Erlös freuen.