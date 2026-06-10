Neuer Verein für Ex-Spieler von Austria Salzburg

„Ich habe immer betont, dass ich zurück nach Salzburg möchte“, erklärte Joey Zottl noch vor wenigen Wochen. Der Deutsche erlebte in Vöcklamarkt eine durchwachsene Saison, ein Abschied im Sommer war bereits fix. All das erklärte der Deutsche damals der „Krone“ bei einem Heimspiel des FC Pinzgau. Genau dort wird der Stürmer auch in Zukunft kicken.