Neuer Verein für Ex-Spieler von Austria Salzburg

Nach erfolgreichen Jahren bei Austria Salzburg war er Teil der Spieler, die den Zweitligisten kurz vor dem Start der abgelaufenen Saison doch verlassen mussten. Jetzt kehrt Joey Zottl nach einem Jahr in Oberösterreich zurück nach Salzburg.
„Ich habe immer betont, dass ich zurück nach Salzburg möchte“, erklärte Joey Zottl noch vor wenigen Wochen. Der Deutsche erlebte in Vöcklamarkt eine durchwachsene Saison, ein Abschied im Sommer war bereits fix. All das erklärte der Deutsche damals der „Krone“ bei einem Heimspiel des FC Pinzgau. Genau dort wird der Stürmer auch in Zukunft kicken.
„Hat sich am meisten um mich bemüht“
„Der FC Pinzgau war der Verein, der sich schlussendlich am meisten um mich bemüht hat. Ich freue mich sehr und fühle mich mit 32 Jahren auch noch fit genug, um Regionalliga zu spielen“, erklärte der frühere Kicker von Austria Salzburg.
Die Violetten hatte Zottl vor rund einem Jahr kurz vor dem Start des Zweitliga-Abenteuers verlassen müssen. Jetzt geht er künftig in der neuen Regionalliga Nord für die Saalfeldener auf Torjagd. Gemeinsam mit Semir Gvozdjar, mit dem er sich schon zu Austria-Zeiten gut verstanden hat.
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