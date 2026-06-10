Wann werden Sie zum E-Auto wechseln?

Wann kommt der Umstieg?

Während manche Autofahrer bereits auf Elektroautos umgestiegen sind oder einen Wechsel in den nächsten Jahren planen, wollen andere möglichst lange beim Verbrenner bleiben. Viele sehen die Entscheidung auch von technischen Entwicklungen, Strompreisen und staatlichen Förderungen abhängig. Die Frage bleibt: Wird sich das E-Auto von selbst durchsetzen oder braucht es politischen Druck?