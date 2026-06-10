Katzenberger packt aus: „Oben-ohne-Fotos mit 15!“

Je näher die 40 rückt, desto offener wird Daniela Katzenberger. Die TV-Blondine verrät jetzt auf Instagram Dinge, die viele Promis wohl für immer geheim gehalten hätten. So enthüllt die „Katze“ unter anderem, dass sie schon mit 15 Jahren ihre ersten Oben-ohne-Fotos gemacht hat.
Auf Instagram hat die „Katze“ einen neuen Trend für sich entdeckt: Unter dem Hashtag „By the Way“ plaudert sie scheinbar beiläufig intime Details aus ihrem Leben aus – ganz im typischen Katzenberger-Style: ehrlich, frech und ohne Filter.
„Na und?! Gab ja kein Social Media“
Der größte Hammer: „Hab mit 15 meine ersten oben-ohne Bilder gemacht. Na und?! Gab doch kein Social Media. Thank God!“ Mit dieser Aussage schockt – und amüsiert – sie gleichzeitig ihre Fans.
Doch das ist längst nicht alles, was die Kult-Blondine preisgibt!
Peinliche Fotos & Beauty-Beichten
Auch optisch nimmt sich Katzenberger selbst nicht allzu ernst. Sie zeigt ein Bild von sich und nennt es knallhart: „Das schlimmste Foto ever von mir!“ – aufgenommen vor ihrer zweiten Brust-OP im Jahr 2021. Die Brustwarzen hat sie zur Sicherheit mit zwei lachenden Smiley überdeckt.
Und weiter geht’s mit ehrlichen Beauty-Geständnissen: Jahrelange Extensions hätten Spuren hinterlassen – kahle Stellen inklusive. Ihr Spitzname dafür? „Daniela Glatzenberger“ – Humor hat sie definitiv!
Krasser OP-Plan: Zehen sollen kürzer werden
Besonders überraschend: Die TV-Bekanntheit plant bereits den nächsten Beauty-Eingriff. Und nicht irgendeinen! Im Oktober will sie sich tatsächlich den zweiten und dritten Zeh kürzen lassen!
Ihre klare Ansage dazu: „Mir scheißegal, was irgendjemand dazu sagt – ich bin unzufrieden.“
Hier können Sie das freche Posting, das ganz harmlos mit Haarefärben beginnt, durchklicken:
Typisch Katze: direkt, provozierend – und selbstbestimmt.
Burger-Träume & Karriere-Throwback
Neben ihren intimen Einblicken verrät Katzenberger auch Zukunftspläne. Ihr großer Traum: Ein eigener Burger – natürlich mit passendem Namen: „Daniela Katzen-Burger“.
Außerdem erinnert sie sich daran, wie alles begann: Schon früh bewarb sie sich bei VOX – und wusste damals ganz genau, dass sie so ihre Flüge in die USA finanziert bekommt.
Ihre Fans reagierten begeistert auf die Geständnisse. Ihr liege eben das „Herz auf der Zunge“, was sie noch sympathischer mache. Ihre „Ehrlichkeit und Humor“ seien unschlagbar. Die „Katze“ habe den Trend eindeutig gewonnen!
Daniela Katzenberger gehört zu den bekanntesten Reality-Stars und Influencerinnen Deutschlands.
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