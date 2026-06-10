Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trend gewonnen!

Katzenberger packt aus: „Oben-ohne-Fotos mit 15!“

Society International
10.06.2026 14:08
Daniela Katzenberger packt aus! Besonders pikant: Ihre ersten Oben-ohne-Fotos entstanden bereits ...
Daniela Katzenberger packt aus! Besonders pikant: Ihre ersten Oben-ohne-Fotos entstanden bereits im Alter von 15 Jahren.(Bild: Viennareport)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Je näher die 40 rückt, desto offener wird Daniela Katzenberger. Die TV-Blondine verrät jetzt auf Instagram Dinge, die viele Promis wohl für immer geheim gehalten hätten. So enthüllt die „Katze“ unter anderem, dass sie schon mit 15 Jahren ihre ersten Oben-ohne-Fotos gemacht hat. 

0 Kommentare

Auf Instagram hat die „Katze“ einen neuen Trend für sich entdeckt: Unter dem Hashtag „By the Way“ plaudert sie scheinbar beiläufig intime Details aus ihrem Leben aus – ganz im typischen Katzenberger-Style: ehrlich, frech und ohne Filter.

„Na und?! Gab ja kein Social Media“
Der größte Hammer: „Hab mit 15 meine ersten oben-ohne Bilder gemacht. Na und?! Gab doch kein Social Media. Thank God!“ Mit dieser Aussage schockt – und amüsiert – sie gleichzeitig ihre Fans. 

Doch das ist längst nicht alles, was die Kult-Blondine preisgibt!

Peinliche Fotos & Beauty-Beichten
Auch optisch nimmt sich Katzenberger selbst nicht allzu ernst. Sie zeigt ein Bild von sich und nennt es knallhart: „Das schlimmste Foto ever von mir!“ – aufgenommen vor ihrer zweiten Brust-OP im Jahr 2021. Die Brustwarzen hat sie zur Sicherheit mit zwei lachenden Smiley überdeckt.

Und weiter geht’s mit ehrlichen Beauty-Geständnissen: Jahrelange Extensions hätten Spuren hinterlassen – kahle Stellen inklusive. Ihr Spitzname dafür? „Daniela Glatzenberger“ – Humor hat sie definitiv!

Lesen Sie auch:
Iris Klein und Stefan Braun haben ausgeschmust: Das Paar trennte sich nach zwei gemeinsamen ...
Ausgeschmust!
Katzenberger-Mama Iris Klein ist wieder Single
09.04.2026
Gut gelaunt am Boot
Daniela Katzenberger hat Bikini-Saison eröffnet
11.05.2026

Krasser OP-Plan: Zehen sollen kürzer werden
Besonders überraschend: Die TV-Bekanntheit plant bereits den nächsten Beauty-Eingriff. Und nicht irgendeinen! Im Oktober will sie sich tatsächlich den zweiten und dritten Zeh kürzen lassen!

Ihre klare Ansage dazu: „Mir scheißegal, was irgendjemand dazu sagt – ich bin unzufrieden.“

Hier können Sie das freche Posting, das ganz harmlos mit Haarefärben beginnt, durchklicken:

Typisch Katze: direkt, provozierend – und selbstbestimmt.

Burger-Träume & Karriere-Throwback
Neben ihren intimen Einblicken verrät Katzenberger auch Zukunftspläne. Ihr großer Traum: Ein eigener Burger – natürlich mit passendem Namen: „Daniela Katzen-Burger“.

Außerdem erinnert sie sich daran, wie alles begann: Schon früh bewarb sie sich bei VOX – und wusste damals ganz genau, dass sie so ihre Flüge in die USA finanziert bekommt.

Ihre Fans reagierten begeistert auf die Geständnisse. Ihr liege eben das „Herz auf der Zunge“, was sie noch sympathischer mache. Ihre „Ehrlichkeit und Humor“ seien unschlagbar. Die „Katze“ habe den Trend eindeutig gewonnen!

Daniela Katzenberger gehört zu den bekanntesten Reality-Stars und Influencerinnen Deutschlands. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.06.2026 14:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Daniela Katzenberger
Instagram
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
110.931 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.399 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.093 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1482 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1169 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Society International
Trend gewonnen!
Katzenberger packt aus: „Oben-ohne-Fotos mit 15!“
3 Tage Amore wie Lipa!
Aurora Ramazzottis pompöse Hochzeit auf Sizilien!
„Mein Ossi“
Darum sind Klum & Kaulitz seit 7 Jahren glücklich
„Lag zitternd im Bett“
Wien-Siegerin Dara packt über den Song Contest aus
20 Millionen Abrufe!
„Office Romance“ mit Jennifer Lopez der totale Hit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf