„Flamingos“ treffen Drohnenfabrik tief in Russland

Krim-Museum in Brand

Neuerliche Drohnenangriffe gab es auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. In der Hauptstadt Sewastopol schlug eine Drohne in ein Geschichtsmuseum ein. Das Dach des Museums, das an den Krimkrieg von 1853 bis 1856 erinnert, geriet in Brand. Nach russischen Angaben wurde dabei ein berühmtes Panorama-Gemälde des in der heutigen Ukraine geborenen Künstlers Franz Roubaud zerstört. Der Chef der Besatzungsverwaltung, Michail Raswoschajew, sprach auf Telegram von einem gezielten Angriff auf eine Kultureinrichtung.