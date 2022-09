Zellen-Selfies werden Häfenbruder zum Verhängnis

Der in diesem Fall erwischte Gefangene wurde wegen eines rassistisch motivierten Mordes in London im Jahr 1993 zu lebenslanger Haft verurteilt. Unter bestimmten Auflagen können Verurteilte nach Jahrzehnten in solchen Fällen freigelassen werden. Neben dem Inhaftierten wurden in dem Fall vier weitere Männer festgenommen, allerdings nur ein weiterer verurteilt.