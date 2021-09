„Hallo Welt!“ - Twitter-Häftling entlassen

In seiner Zeit in der Justizanstalt hatte der angebliche Häftling den Tagesablauf beschrieben und dabei nicht an Kritik am Justizsystem gespart. So prangerte der Mann an, dass Zellen teilweise 23 Stunden am Tag geschlossen blieben. Auch bei mehr als 30 Grad in einer Zehn-Mann-Zelle habe er sich nur zweimal in der Woche duschen können. Kritik von ihm gab es auch an der psychologischen Betreuung der Häftlinge. So würden sogar Häftlinge, die „eingewiesen“ wurden, oft jahrelang keine Therapie bekommen.