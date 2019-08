Handys im Gefängnis: Nun schnüffeln die Spürhunde

Der Plan des Ministers sieht vor, in den 36 Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen, wo derzeit zehn Diensthunde und sieben Hundeführer bereits nach verbotenen Substanzen wie Drogen fahnden, ab Ende 2020 - so lang soll die Ausbildung der Vierbeiner dauern - insgesamt 16 Hunde und acht Hundeführer im Einsatz zu haben, die durch spezielles Training nebst Drogen auch Handys und Datenträger aufspüren sollen.