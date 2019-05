Internet-Grüße aus der Haft trotz strenger Verbote

In der Haft sind Handys und das Internet streng verboten. Doch Schlupflöcher finden sich immer wieder. So posteten Häftlinge der Justizanstalt Graz-Jakomini auf Facebook - teilweise sogar unter ihrem richtigen Namen. Justizwache-Vertreter und die steirische FPÖ fordern das Justizministerium zum Handeln auf. Laut Justizministerium wurden im Jahr 2018 in den 28 österreichischen Haftanstalten 720 illegale Handys sichergestellt. Doch viele Gefangene sind einfallsreich - ist ein Handy weg, kommt bald das nächste daher.