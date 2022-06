Citroën ë-C4 X: Kreativ-Sänfte mit Riesenladeraum

Citroën zaubert das nächste Modell aus dem Hut. Mit der Modellbezeichnung machen die Franzosen das Ganze allerdings komplizierter als nötig. Der hierzulande rein elektrisch angetriebene Neue heißt Citroën ë-C4 X, ist aber keine „veroffroadisierte“ Variante des ë-C4, sondern ein eigenständiges Modell, dessen Form sie in Frankreich als Fastback bezeichnen und das die traditionelle Definitionen von Kompaktwagen-Karosserien in Frage stellen soll. So weit das Marketing.