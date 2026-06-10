Drahtzieher des Rinder-Dramas in Krems vor Gericht

„Auch aus Österreich werden jedes Jahr Tausende Rinder per Schiff in Drittstaaten exportiert, besonders nach Algerien. Die beschuldigte Firma hat solche Exporte aus Österreich in der Vergangenheit selbst organisiert. Die Tragödie um die Spiridon II ist bei Weitem kein Einzelfall und zeigt in aller Deutlichkeit, dass es ein Verbot von Schiffstransporten lebender Tiere braucht“, erklärt Ann-Kathrin Freude von der Aufdeckerplattform „The Marker“.