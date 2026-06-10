Kontrollverlust bei Polizeieinsatz hatte Folgen

Auslöser des Verfahrens war ein Vorfall im Februar bei der Johanniterkirche in Feldkirch: Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern schritt die Polizei ein. Laut Anklage verweigerte der 23-Jährige, an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Stattdessen schlug er mit der Faust zu, riss sich bei der Festnahme los und versuchte zu flüchten. Im weiteren Verlauf soll er gegen Beamte getreten und um sich geschlagen haben. Drei Polizisten wurden verletzt.