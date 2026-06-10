Italien meldet Erfolge gegen illegale Migration

Piantedosi verwies außerdem darauf, dass die Regierung in den vergangenen drei Jahren die legale Einreise von rund 100.000 ausländischen Arbeitskräften ermöglicht habe. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung erklärte der Minister, seit Amtsantritt der Regierung im Oktober 2022 seien 250 ausländische Staatsangehörige ausgewiesen worden, die als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft worden seien.