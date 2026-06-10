Steirer (68) kämpfte jahrelang um Versehrtenrente

Nach mehr als drei Jahren vor Gericht erfolgreich

Bernhard P. berief, und das Oberlandesgericht Graz wies an: Das Urteil muss aufgehoben, und es muss neu verhandelt werden. Das geschah auch. Drei Jahre und elf Monate nach P.s Antrag stellte sich im Zuge der Verhandlung schließlich heraus, dass der Betroffene genügend Versicherungsmonate bei der Unfallversicherung beisammen hat. Er unterzog sich einer erneuten Untersuchung – und bald stand fest, dass die AUVA seine Versehrtenrente übernehmen wird, von der SVS erhält der Mann 30 Prozent Pension. Auch rückwirkend wird ihm das nun Geld ausbezahlt.