Streiks legen Chemiepark und die Lenzing lahm

Weil sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in sieben Verhandlungsrunden bisher auf keinen Kollektivvertrag für die chemische Industrie einigen konnten, stehen am Donnerstag zwei Produktionsanlagen des Faserherstellers Lenzing still. Bereits am Mittwoch wurde in vier Betrieben im Linzer Chemiepark gestreikt.
Streik! Am Mittwoch legten die Beschäftigten von vier Betrieben im Linzer Chemiepark für jeweils eine Schicht die Arbeit nieder: Bei Aurorium, Nufarm, Thermo Fisher Scientific sowie Borouge International. Auch die Betriebsfeuerwehr schloss sich dem Protest an.
Hintergrund des Streiks: Bereits sieben Verhandlungsrunden zum Kollektivvertrag in der chemischen Industrie verliefen ergebnislos. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von drei Prozent, die Arbeitgeber bieten 0,5 Prozent plus eine Einmalzahlung von 300 Euro – und argumentieren das mit der Nulllohnrunde in der Chemiebranche im benachbarten Deutschland.
„Sind um verantwortungsvollen Abschluss bemüht“
„Das ist kein Angebot, das ist Frotzelei“, begründet Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in Oberösterreich, die Maßnahmen. „Wir sind uns bewusst, dass es wirtschaftlich schwierige Zeiten sind, deshalb sind wir um einen verantwortungsvollen Abschluss bemüht. Aber das, was jetzt am Tisch liegt, hat überhaupt nichts mehr mit Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zu tun.“
Die Inbetriebnahme von zwei Produktionsanlagen wird für den Zeitraum des Streiks um acht Stunden verzögert. Der Ausfall ist spürbar.
Michael Bichler, Betriebsrat bei Lenzing und Streikleiter
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
1300 Streik-Teilnehmer in Lenzing erwartet
In ähnlicher Tonart geht es am Donnerstag weiter: Beim Faserhersteller Lenzing wird die gesamte Frühschicht bestreikt. Die Betriebsräte Stephan Gruber und Michael Bichler erwarten 1300 Streik-Teilnehmer: „Wir haben zwei Produktionsanlagen, die nicht in Betrieb gehen.“ Auch der Zuliefer-Verkehr in das Werk wird eingeschränkt.
„Damit möchten wir den Druck auf die Verhandlungen erhöhen“, so die beiden Lenzing-Betriebsräte. Um 14 Uhr treffen sich dann Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertreter in Wien zur achten Verhandlungsrunde. Für den Fall, dass es erneut zu keiner Einigung kommt, hat die Gewerkschaft in Oberösterreich bereits weitere Streiks für Freitag angemeldet.
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