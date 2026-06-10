Streiks legen Chemiepark und die Lenzing lahm

„Sind um verantwortungsvollen Abschluss bemüht“

„Das ist kein Angebot, das ist Frotzelei“, begründet Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in Oberösterreich, die Maßnahmen. „Wir sind uns bewusst, dass es wirtschaftlich schwierige Zeiten sind, deshalb sind wir um einen verantwortungsvollen Abschluss bemüht. Aber das, was jetzt am Tisch liegt, hat überhaupt nichts mehr mit Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zu tun.“