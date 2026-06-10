Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wie das vorgestellte Budget schiefgehen könnte …

Kolumnen
10.06.2026 19:50
Markus Marterbauer nahm sich mehr als 1,5 Stunden Zeit, um sein Budget zu erklären.
Markus Marterbauer nahm sich mehr als 1,5 Stunden Zeit, um sein Budget zu erklären.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Jetzt zweifelt sogar der Finanzminister selbst daran, dass sein am Mittwoch vorgestelltes Budget für die Jahre 2027 und 2028 halten wird. Ja, wer hätte das gedacht? 

0 Kommentare

Jeder! Denn kein Wirtschaftsforscher getraut sich, eine verbindliche Prognose für diesen beinahe ewig langen Zeitraum zu stellen. Da wären Kartenleger, Glaskugelleser und andere Zauberer schon gefragter – sie wagen eher zu prognostizieren, was der Welt und Österreich bis Ende 2028 blüht.

Stimmen werden deren Prognosen vermutlich genauso sehr oder so wenig wie jene des Finanzministers. Und so bekamen wir eben ein Budget serviert, das stimmen könnte. Oder eher auch nicht ...

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Im März, als der noch kurz zuvor herrschende große Optimismus, die Erwartung, die Steuern würden heuer und in den nächsten Jahren wegen der anspringenden Wirtschaft nur so sprudeln, durch den Iran-Krieg rundum bereits zu schwinden begann, antwortete der Finanzminister auf die Frage, ob die - weltweite – Unsicherheit nicht gestiegen sei und dadurch ein Doppelbudget überhaupt noch eine gute Idee wäre: „Grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee gewesen.“

Die Idee wurde seit März jedoch keine bessere. Kriegsherr Donald Trump verkündet der Welt zwar regelmäßig, der Krieg sei in ein paar Tagen zu Ende. Es geschieht bloß nicht. Und so sprudelt weder das Erdöl noch die Steuern.

Lesen Sie alles zum neuen Budget:
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
10.06.2026
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.
Strafen werden höher
Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen
10.06.2026
Bis zu 500 Euro dürfen Chefs ihren Mitarbeitern im zweiten Halbjahr 2026 steuerfrei als Bonus ...
Neue Mitarbeiterprämie
Bis zu 500 Euro extra: Geld vom Chef ohne Steuern!
10.06.2026
Unser Strombedarf dürfte sich verdoppeln, für den Ausbau von Anlagen und Netzen wird das Geld ...
Strom-Sozialtarife
Politik nimmt E-Wirtschaft 2 Milliarden Euro weg
10.06.2026
Der Handelsverband kritisiert die Paketsteuer seit Wochen als „Innovations- und Jobkiller“.
Im Budget verankert
Regierung nimmt mit Paketsteuer Klagen „in Kauf“
10.06.2026
Das ÖBB-Investitionsprogramm wird ordentlich umgekrempelt.
1,6 Mrd. Euro bis 2031
ÖBB ebenfalls massiv von Einsparungen betroffen
10.06.2026
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kassiert für sein am Mittwoch präsentiertes Sparbudget ...
Heftige Reaktionen
„Kürzt bei Zukunft“: Opposition zerreißt Budget
10.06.2026
Hochrangige Experten des Landes bezweifeln, dass das Budgetdefizit erfolgreich bekämpft werden ...
Nachbesserung nötig?
Experten zum Budget: „Das wird nicht reichen“
10.06.2026
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl sind ...
„Brauchen bissl Glück“
Marterbauer legt ein „Budget ohne Polster“ vor
10.06.2026

Wir wissen nicht, was morgen geschieht. Aber der Finanzminister weiß, was er in 30 Monaten zur Verfügung hat?

Das könnte schiefgehen. Aber wir träumen mit Herrn Marterbauer, dass seine Rechnung aufgeht – sie kostet uns ja schon bei seiner optimistischen Einschätzung mehr als genug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
10.06.2026 19:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.853 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
90.362 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
89.590 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1682 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1172 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wie das vorgestellte Budget schiefgehen könnte …
„Krone“-Kommentar
Trump laufen die Ölscheichs davon
„Krone“-Kolumne
Ein gesellschaftlicher „Gaugau“-Gau
„Krone“-Kommentar
Wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen?
„Krone“-Kommentar
Im Schnellzug nach Brüssel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf