Wie das vorgestellte Budget schiefgehen könnte …

Im März, als der noch kurz zuvor herrschende große Optimismus, die Erwartung, die Steuern würden heuer und in den nächsten Jahren wegen der anspringenden Wirtschaft nur so sprudeln, durch den Iran-Krieg rundum bereits zu schwinden begann, antwortete der Finanzminister auf die Frage, ob die - weltweite – Unsicherheit nicht gestiegen sei und dadurch ein Doppelbudget überhaupt noch eine gute Idee wäre: „Grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee gewesen.“