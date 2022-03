Citroën C5 X: Drei in einem und ein Supergleiter

Gut zu laden, aber …

Der Kofferraum fasst 485 Liter, per Fernentriegelung lässt man die Lehnen fallen und bekommt 1580 Liter dachhohes Volumen. Lästig sind nur die Plastikschienen am Kofferraumboden, die das Hineinschieben des Gepäcks erleichtern sollen, in Wahrheit aber selbiges während der Fahrt laut scheppernd durch die Gegend fliegen lassen. Abhilfe schafft ein optionales Gepäcknetz, das man in den vier serienmäßigen Ösen einhängen kann.