Instagram-Falle: Mann gab sich als 13-Jährige aus

Frauenkleidung in Wohnung gefunden

Der psychiatrische Gerichtsgutachter Peter Hofmann geht davon aus, dass der 47-Jährige ohne Behandlung und auf sich allein gestellt, bald wieder derartige Delikte mit schweren Folgen begehen wird. Auch eine Gefängnisstrafe habe ihn nicht davon abgehalten, kurz nach seiner Entlassung erneut seiner Neigung nachzugehen. „Das ist kein Problem, sondern ein Trieb“, so der Sachverständige. Der Beschuldigte habe dafür auch kein Unrechtsverständnis. „Ich habe ein Problem mit der Thematik und möchte von dieser Thematik wegkommen“, sagte der 47-Jährige, in dessen Wohnung auch Frauenkleidung gefunden wurde. Bei angeordneten Therapien sprach er eine pädophile Neigung „aus Scham“ nicht an. Letztlich wurde deshalb auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet.