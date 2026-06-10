Testspiel-Eklat: Achtmal Rot für Brasilien!

Legende Marta eingewechselt

Das Spiel, das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien diente, endete vor 55.144 Zuschauern mit einem 1:0-Sieg für die US-Amerikanerinnen. Unter dem Jubel der Fans wurde Brasiliens Fußball-Legende Marta – inzwischen 40 Jahre alt – in der 80. Minute eingewechselt. Die sechsmalige Weltfußballerin hofft, dass sie im nächsten Jahr für die Heim-WM nominiert wird.