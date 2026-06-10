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Bei der WM: Saudis und Türkei statt Österreich

Handball
10.06.2026 18:32
Österreichs Teamstar Lukas Hutecek.
Österreichs Teamstar Lukas Hutecek.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Österreich wird bei der Weltmeisterschaft der Handballer 2027 in Deutschland definitiv fehlen. Der Weltverband IHF vergab die beiden Wildcards an Saudi-Arabien und die Türkei. „Wir wären gerne dabei gewesen“, so ÖHB-General Bernd Rabenseifner, „werden uns jetzt auf die EM-Quali konzentrieren.“

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Der Weltverband hatte für die WM 2027 in Deutschland zwei Wildcards. Gab diese vor der mittwöchigen Gruppen-Auslosung aber weder Österreich noch anderen Handball-Ländern wie Ungarn, Schweiz oder Holland, sondern Saudi-Arabien und der Türkei. Die Saudis sind nach 2023 zum elften Mal dabei, die Türken erstmals. Laut dem Weltverband hatten sich 13 Nationen für die zwei Wildcards beworben. Begründung für die „Wahl“: Es gehe um den Beitrag der Verbände, wie sie Wachstum und Bekanntheit des Sports fördern. Die Saudis etwa seien in Asien führend.

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