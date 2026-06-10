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Dritter Partner: „Das ist alles ein Wahnsinn!“

Sport
10.06.2026 18:37
Alex Erler (li.) hat sich verletzt, Luci Miedler (re.) muss improvisieren
Alex Erler (li.) hat sich verletzt, Luci Miedler (re.) muss improvisieren(Bild: GEPA)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Tennis-Doppel-Ass Luci Miedler schlägt aktuell in Stuttgart binnen drei Monaten schon mit dem dritten Partner auf. Der 29-jährige Tullner muss einige schwierige Entscheidungen treffen – und die Rasensaison mit seinem „Ex“ spielen.

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Irgendwie muss sich Luci Miedler heuer eher vorkommen wie beim Square Dance als im Tennis-Doppel-Zirkus. Eins, zwo, drei – und Partnerwechsel!

Zuerst gab’s im März den „Laufpass“ von Francisco Cabral, zeitgleich das Comeback mit Alex Erler. Bei den French Open verletzte sich der 28-jährige Tiroler an der rechten Ellbogensehne, fällt zumindest für die Rasensaison aus. Und wie das Leben eben so spielt, hat der Portugiese Cabral, der wiederum von Joe Salisbury abgeschossen wurde, gerade Zeit. Also konnte „Lux“ beim 250er in Stuttgart mit 6:7, 6:3, 14:12 einen Auftaktsieg feiern.

Mit wem? Einem neuen Kollegen, eh klar. Der Amerikaner Vasili Kirkov hilft aus. „Natürlich alles ein Wahnsinn“, seufzt der Tullner. Obwohl er mit seinem „Einweg-Partner“ Kirkov nicht unzufrieden ist: „Ein angenehmer Typ und kompletter Spieler.“

Die Rasensaison spielt „Lux“ mit dem Portugiesen Francisco Cabral
Die Rasensaison spielt „Lux“ mit dem Portugiesen Francisco Cabral(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

Allerdings eben nur für ein Turnier, dann gibt’s die zweite Wiedervereinigung im laufenden Kalenderjahr. „Von der Business-Seite war es für Francisco und mich die beste und logische Entscheidung. Wir sind in Halle, Mallorca und Wimbledon gesetzt. Ich hab auch privat nichts gegen ihn.“

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Ob das Trainer Luis Faria auch so sieht? Seinen Landsmann hat Cabral kurz nach Luci in die Wüste geschickt, der hat ihn übernommen. „Na bitte, schon ist das Team wieder komplett“, lacht der 29-Jährige. Wann Erler wieder an seine Seite zurückkehrt ist noch fraglich, am wahrscheinlichsten wohl beim Heimspiel in Kitzbühel. „Aber in diesem Jahr ist wohl nix fix.“ 

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