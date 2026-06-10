Dritter Partner: „Das ist alles ein Wahnsinn!“

Zuerst gab’s im März den „Laufpass“ von Francisco Cabral, zeitgleich das Comeback mit Alex Erler. Bei den French Open verletzte sich der 28-jährige Tiroler an der rechten Ellbogensehne, fällt zumindest für die Rasensaison aus. Und wie das Leben eben so spielt, hat der Portugiese Cabral, der wiederum von Joe Salisbury abgeschossen wurde, gerade Zeit. Also konnte „Lux“ beim 250er in Stuttgart mit 6:7, 6:3, 14:12 einen Auftaktsieg feiern.