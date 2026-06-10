England-Legende kritisiert Teamchef Tuchel scharf

Terry in der Sendung „Sports Uncensored“: „Ich denke, dass er bei drei oder vier wichtigen Entscheidungen tatsächlich falschliegt. Je weiter man bei diesen Weltmeisterschaften kommt, desto mehr braucht man – meiner Meinung nach – seine besten Spieler. Und es gibt nur 13, 14 oder 15 Spieler, die spielen können, wenn wir diese Weltmeisterschaft gewinnen wollen.“