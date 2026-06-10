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„Hier liegt er falsch“

England-Legende kritisiert Teamchef Tuchel scharf

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 18:26
Thomas Tuchel überrascht mit seinem WM-Kader.
Thomas Tuchel überrascht mit seinem WM-Kader.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich denke, dass er bei drei oder vier wichtigen Entscheidungen tatsächlich falsch liegt“, wetterte Englands früherer Kapitän John Terry gegen Teamchef Thomas Tuchel. Vor allem der WM-Kader des 52-jährigen Deutschen gefällt ihm gar nicht ...

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Grund: Tuchel lässt unter anderem Stars wie Phil Foden (Manchester City) und Cole Palmer (Chelsea) zu Hause. Auch Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) und Harry Maguire (Manchester United) gehören nicht zum 26-köpfigen Aufgebot. 

(Bild: GEPA)

Terry in der Sendung „Sports Uncensored“: „Ich denke, dass er bei drei oder vier wichtigen Entscheidungen tatsächlich falschliegt. Je weiter man bei diesen Weltmeisterschaften kommt, desto mehr braucht man – meiner Meinung nach – seine besten Spieler. Und es gibt nur 13, 14 oder 15 Spieler, die spielen können, wenn wir diese Weltmeisterschaft gewinnen wollen.“

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Tuchel vertraut hingegen auf Newcomer wie Dan Burn (Newcastle United) und Nico O’Reilly (Manchester City), die noch kein Turnier gespielt haben. Unverständlich für den ehemaligen England-Kapitän!

Die „Three Lions“ starten am 17. Juni gegen Kroatien in Dallas in die WM. Im zweiten Gruppenspiel wartet am 23. Juni Ghana – und zum Abschluss der Gruppenphase am 27. Juni Panama. 

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