Zündler setzte Hütte von Lama-Betrieb in Brand

Ein Unbekannter hat bei Donnerskirchen die Holzunterkunft eines kleinen Lama-Betriebs angezündet und ist danach geflüchtet. Der Schaden ist enorm. War es aus Neid?
Der Schock sitzt bei Familie Striok aus Donnerskirchen immer noch tief: Ein Unbekannter hat am vergangenen Montag eine Hütte – welche sie bei ihren Lamawanderungen verwenden – angezündet. Die Holzunterkunft, die sich neben einem Radweg befindet, wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Dach ist zerstört, die Fenster sind zersplittert. Die Außenfassade ist völlig verkohlt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Nur der Innenbereich blieb weitgehend unversehrt.
Mann rannte von Hütte weg
Dass die Hütte nicht vollständig abgebrannt ist, ist nur einer zufällig vorbeikommenden Radfahrerin zu verdanken, welche auch den flüchtenden Täter gesehen hat. Die Urlauberin war gerade auf dem Kirschblütenradweg zwischen Donnerskirchen und Purbach unterwegs gewesen, als sie sah, wie ein Mann von der Hütte weglief, in einen orangefarbenen Bus stieg und rasch davonfuhr.
Als sie wieder Richtung Hütte schaute, loderten bereits die Flammen. „Dank ihr und der Feuerwehr, die sofort vor Ort war, konnte das Schlimmste verhindert werden“, sagt Maria Theresia Striok. Sie und ihr Mann erfuhren von der Brandstiftung erst später durch die Polizei.
Neid, Missgunst oder Dummheit?
Eine Vermutung, wer hinter der heimtückischen Attacke stecken könnte, hat sie nicht. „Es kann nur aus Neid und Missgunst oder einfach aus Dummheit getan worden sein“, meint sie. „Wir haben mit niemandem Streitigkeiten, mir würde zumindest niemand einfallen.“
Tiere sind wohlauf
Allerdings hätten in der Vergangenheit „Neider“ bereits versucht, ihnen das Leben schwerzumachen – etwa durch ungerechtfertigte Anzeigen, bei denen zwar nichts herauskam, die aber Zeit und Nerven kosteten. Offenbar gönne ihnen jemand nicht, dass sie mit ihren Lamawanderungen erfolgreich sind, mutmaßt Striok. Sie ist jedenfalls froh, dass den Tieren selbst nichts passiert ist. Auch hofft sie nun, dass vielleicht jemand etwas gesehen hat und einen entscheidenden Hinweis an die Polizei liefern kann.
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