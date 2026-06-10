Zündler setzte Hütte von Lama-Betrieb in Brand

Neid, Missgunst oder Dummheit?

Eine Vermutung, wer hinter der heimtückischen Attacke stecken könnte, hat sie nicht. „Es kann nur aus Neid und Missgunst oder einfach aus Dummheit getan worden sein“, meint sie. „Wir haben mit niemandem Streitigkeiten, mir würde zumindest niemand einfallen.“

Tiere sind wohlauf

Allerdings hätten in der Vergangenheit „Neider“ bereits versucht, ihnen das Leben schwerzumachen – etwa durch ungerechtfertigte Anzeigen, bei denen zwar nichts herauskam, die aber Zeit und Nerven kosteten. Offenbar gönne ihnen jemand nicht, dass sie mit ihren Lamawanderungen erfolgreich sind, mutmaßt Striok. Sie ist jedenfalls froh, dass den Tieren selbst nichts passiert ist. Auch hofft sie nun, dass vielleicht jemand etwas gesehen hat und einen entscheidenden Hinweis an die Polizei liefern kann.