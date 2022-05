BMW überarbeitet erfolgreichsten 3er aller Zeiten

Neue BMW-Welt im Innenraum

In den Innenraum verabschiedet sich BMW nach und nach von einer klassischen Armaturenlandschaft, die sich aufteilt in Tachodisplay (Rundinstrumente gab es ohnehin schon nur mehr in der Basisausstattung) und zentralen Touchscreen. Auch der Dreier bekommt nun das Curved Display, das eine rahmenlose, leicht gebogene Glasfläche darstellt, hinter der zwei Displays zu einem zusammengefasst werden. Das hinterm Lenkrad misst 12,3 Zoll, das andere ist mit 14,9 Zoll ein echtes Prachtexemplar. Natürlich läuft das neue BMW-Betriebssystem OS 8 und natürlich hat man jede Menge Knöpfe eingespart. Und natürlich ist das angeblich besser zu bedienen als vorher. Wir empfehlen, das selbst auszuprobieren, denn in den jüngsten Modellen hat uns diese neue BMW-Welt noch nicht überzeugen können.