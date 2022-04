BMW 220i Active Tourer: Hart am Thema vorbei

Ist man in Fahrt, ist alles geschmeidig. Auch das Doppelkupplungsgetriebe gibt dann keinen Anlass zur Klage. Doch wehe, man will anfahren. Oder, noch schlimmer: Man hält an einer Einmündung kurz an und fährt sofort weiter, weil man sieht, dass der Querverkehr weit genug entfernt ist. In dem Fall schaltet die Start-Stopp-Automatik den Motor schon ab, noch bevor man ganz steht, und braucht dann zu lang, um zu realisieren, dass man schon wieder weiterfahren will. Es entstehen gefährliche Gedenksekunden, in denen man zwar auf dem Gas steht, aber ohne Antrieb in die Einmündung hineinrollt. Bis der Motor wieder anspringt und auch Gas annimmt, vergeht viel zu viel Zeit.