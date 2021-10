BMW iX: Monolith in einer Gegenwart ohne Zukunft

Keine Reichweitenangst

Um die WLTP-Reichweite von 630 Kilometer zu erreichen, muss man sich etwas zügeln. Über 500 Kilometer sind aber absolut drin, auch wenn man sich nicht kasteit. Sehr praktisch: Der „Reichweitenhorizont“ am Display zeigt drei verschiedene Reichweiten an: 1. wenn man weiterfährt wie bisher 2. bei maximaler Sparsamkeit und 3. bei extremem Verbrauch. Die 400-Volt-Batterie hat eine Kapazität von 105,2 Kilowattstunden netto und lässt sich mit bis zu 200 Kilowatt aufladen. Am Schnelllader lassen sich in zehn Minuten bis zu 150 Kilometer Reichweite tanken, in 35 Minuten ist ein bis auf 10 Prozent entladener Akku wieder auf 80 Prozent. Mit Wechselstrom gehen sich nur 11 kW aus, was ziemlich mager ist für das BMW-Flaggschiff. Aber immerhin soll es irgendwann die Option auf 22 kW geben.