Der neue BMW X7: Zierlicher ist er nicht geworden

Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus! Nach dem BMW iX haben wir schon Schlimmstes befürchtet, was das Design des neuen BMW X7 betrifft. Doch die gerade veröffentlichten Bilder zeigen zwar eine Front, die sicher nicht jedem gefallen wird und auch eine Abkehr vom bisherigen BMW-Design bedeutet, aber doch in sich irgendwie stimmig wirkt.