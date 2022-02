Toyota bZ4X kommt mit selbstbewusster Preisansage

Wer zu den frühen Vögeln gehören will, der kann online seinen Klick im günstigsten Fall bei 53.210 Euro machen. Dafür bekommt man den Fronttriebler samt dem Comfort genannten Ausstattungspaket dabei. Mit dabei sind 18-Zoll-Alus, LED-Scheinwerfer, 12,3-Zoll-Navitainment, Sitz- und Lenkradheizung, Parksensoren rundum oder die elektrische Heckklappe. Was davon Teil des Pakets ist und ob davon in der Basis auch schon an Bord sein wird, bleibt ungeklärt. Zum Preis von 58.970 Euro bekommt man zusätzlich das Style-Paket. Die dritte derzeit verfügbare Version ist der Allradler mit Comfort-Ausstattung um 56.090 Euro. Das Style-Paket wird für ihn nicht angeboten.