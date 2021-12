Nun also doch: Toyota startet große E-Offensive

Nur noch Stromer bei Lexus

Lexus soll 2022 seine erste rein elektrische Baureihe auf den Markt bringen - in Form des Crossovers RZ, der auf dem bZ4X der Schwestermarke basiert. Danach dürften weitere SUVs, ein Mittelklassemodell und ein Supersportwagen folgen. Bis 2030 soll die Marke in allen Segmenten ein E-Auto anbieten. In Europa, Nordamerika und China werden zu diesem Zeitpunkt keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft, im Rest der Welt ist 2035 damit Schluss.