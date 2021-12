Auf unsere Ski-Damen kann man wirklich stolz sein

Und nicht nur sie ist zurück. Ein emotionales Comeback der besonderen Art feierte in Lienz auch Elisabeth Kappaurer. Lange, sehr lange ist es her, dass sie das letzte Mal in einem Weltcupstarthaus stehen durfte. Als Vorläuferin konnte sie am Dienstag endlich wieder dieses heißersehnte Gefühl erleben: Anspannung, Nervosität, Vorfreude. Ein Vorgeschmack auf das „richtige“ Comeback. Nach der Absage des Riesentorlaufs in Maribor, einem eher „leichten“ Hang, könnte das aber noch etwas dauern.