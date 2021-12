Mäggy Egger mit Schritt in die richtige Richtung

Vertrauen aufbauen

„Vom Gefühl her war das schon besser“, ist Mäggy erleichtert. „Für mich ist es wichtig, dass ich das Vertrauen wieder finde und dann im Rennen kompromisslos agieren kann.“ Nachsatz: „Auch wenn es die Ergebnisse noch nicht richtig zeigen, waren die Tage am Pass Thurn ein Schritt in die richtige Richtung.“ Jetzt geht es endlich nach Lech, wo Egger drei, vier Tage durchschnaufen will.