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Brüchige Waffenruhe

Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft

Ausland
16.04.2026 11:22
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen weiter angespannt. Die israelische Armee hat am Mittwoch mitgeteilt, mehrere Tunnel im Gaza-Streifen zerstört zu haben.

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Auf von der Armee veröffentlichten Aufnahmen (siehe Video oben) sind mehrere gewaltige Detonationen zu sehen. Angaben der „Jerusalem Post“ zufolge handelte es sich um vier Tunnelabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 800 Metern, die zerstört wurden. Sie seien östlich der von Israel kontrollierten Gebiete im Gazastreifen gesprengt worden.

Minen und Sprengmaterial gefunden
Die Tunnelanlagen seien von der Hamas genutzt worden, hieß es seitens der israelischen Armee. In den zerstörten Anlagen sollen die Soldaten nach israelischen Angaben Aufenthaltsräume, Ausrüstung für längere Aufenthalte sowie Minen und Sprengmaterial gefunden haben. Demnach seien die Räume Teil eines umfangreichen Tunnelsystems gewesen, das von der Hamas unterirdisch angelegt wurde. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden.

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