Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen weiter angespannt. Die israelische Armee hat am Mittwoch mitgeteilt, mehrere Tunnel im Gaza-Streifen zerstört zu haben.
Auf von der Armee veröffentlichten Aufnahmen (siehe Video oben) sind mehrere gewaltige Detonationen zu sehen. Angaben der „Jerusalem Post“ zufolge handelte es sich um vier Tunnelabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 800 Metern, die zerstört wurden. Sie seien östlich der von Israel kontrollierten Gebiete im Gazastreifen gesprengt worden.
Minen und Sprengmaterial gefunden
Die Tunnelanlagen seien von der Hamas genutzt worden, hieß es seitens der israelischen Armee. In den zerstörten Anlagen sollen die Soldaten nach israelischen Angaben Aufenthaltsräume, Ausrüstung für längere Aufenthalte sowie Minen und Sprengmaterial gefunden haben. Demnach seien die Räume Teil eines umfangreichen Tunnelsystems gewesen, das von der Hamas unterirdisch angelegt wurde. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.
Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden.
Luftangriff auf Hamas-Polizeiauto
Am Mittwoch sind bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto der Hamas-Polizei in der Stadt Gaza palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern soll auch ein dreijähriges Kind sein, wie es aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.
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