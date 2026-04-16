Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft

Minen und Sprengmaterial gefunden

Die Tunnelanlagen seien von der Hamas genutzt worden, hieß es seitens der israelischen Armee. In den zerstörten Anlagen sollen die Soldaten nach israelischen Angaben Aufenthaltsräume, Ausrüstung für längere Aufenthalte sowie Minen und Sprengmaterial gefunden haben. Demnach seien die Räume Teil eines umfangreichen Tunnelsystems gewesen, das von der Hamas unterirdisch angelegt wurde. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.