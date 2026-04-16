Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“

Pontifex verurteilte Trump-Drohungen

Am Sonntag hatte der Ponitfex bei einem Friedensgebet im Petersdom in Rom mit eindringlichen Worten ein Ende von Kriegen. Zuletzt hatten sich die Friedensappelle des sonst zurückhaltenden Papstes vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg verschärft. Die harschen Drohungen Trumps gegen den Iran verurteilte Leo – der erste Papst aus den USA – ungewöhnlich scharf und nannte sie „wirklich inakzeptabel“.