Strom und Gas trotz Krieg für Vorarlberg gesichert

Beruhigendes hatte auch Germann zu berichten: Der Gasspeicher des Unternehmens ist im Moment zur Hälfte gefüllt, bis Anfang Oktober soll er wieder ganz aufgefüllt sein. Den zu Corona-Zeiten getätigten Ankauf von Speicherkapazität im Umfang von 500 Gigawattstunden hielten sowohl Wallner als auch Germann „aus der Perspektive der Versorgungssicherheit“ für die richtige Entscheidung. Mit dem vollen Gasspeicher und der strategischen Reserve des Bundes komme man jedenfalls über den nächsten Winter, unterstrich Wallner. Der Gaspreis für die allermeisten illwerke/VKW-Kunden ist bis Ende März 2027 garantiert. Für diejenigen, deren Vertrag im Herbst auslaufe, werde es eine Anpassung geben, Germann schloss „große Sprünge“ aber aus. Auch die Stromkunden können sich auf fixierte Preise bis zum Ende des ersten Quartals 2027 verlassen.