Ammoniak ausgetreten: Harder Rathaus evakuiert

Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr. Im Büro des Harder Bürgermeisters wurde ein stechender, gasähnlicher Geruch bemerkt. In weiterer Folge wurde das gesamte Rathaus in der Marktstraße nach dem geltenden Evakuierungsplan umgehend geräumt und die Feuerwehr verständigt. „Zufällig war Christian Medwed, der ehemalige Harder Feuerwehrkommandant, im Rathaus und forderte uns auf, das Gebäude zu räumen“, schildert Bürgermeister Martin Staudinger die bangen Minuten im Gespräch mit der „Krone“. Die Evakuierung sei reibungslos über die Bühne gegangen.
Ursache schnell gefunden
Die rasch eintreffende Feuerwehr Hard konnte die Ursache für den Alarm schnell ausfindig machen. Durch einen defekten Kühlschrank im Büro wurde Ammoniak freigesetzt. „Der Kühlschrank wurde vor 40 Jahren im Bürgermeisterbüro eingebaut. Das Gerät ist überhitzt, wodurch Kühlflüssigkeit ausgetreten ist“, so Staudinger weiter und fügt hinzu: „Ich möchte an dieser Stelle ein Lob an die Einsatzkräfte aussprechen, die sehr schnell vor Ort waren und die Situation unter Kontrolle gebracht haben.“
Das beschädigte Gerät wurde von den Einsatzkräften entfernt. Nachdem die betroffenen Räumlichkeiten ausgiebig gelüftet worden waren, konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden, es entstand auch kein Sachschaden.
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