Ammoniak ausgetreten: Harder Rathaus evakuiert



Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr. Im Büro des Harder Bürgermeisters wurde ein stechender, gasähnlicher Geruch bemerkt. In weiterer Folge wurde das gesamte Rathaus in der Marktstraße nach dem geltenden Evakuierungsplan umgehend geräumt und die Feuerwehr verständigt. „Zufällig war Christian Medwed, der ehemalige Harder Feuerwehrkommandant, im Rathaus und forderte uns auf, das Gebäude zu räumen“, schildert Bürgermeister Martin Staudinger die bangen Minuten im Gespräch mit der „Krone“. Die Evakuierung sei reibungslos über die Bühne gegangen.