Plädoyer für „maßvolle“ Lohnabschlüsse

ÖGB-Chef Wolfgang Katzians Forderung nach Lohnanhebungen über der Inflationsrate sorgen für Kritik im Ländle. Der Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Karlheinz Kopf, warnt vor einem solchen Vorgehen.
Die jüngsten medialen Aussagen von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sorgen bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg nicht gerade für Begeisterung. Katzian hatte deutlich zu verstehen gegeben, dass für ihn Lohnzurückhaltung bei künftigen Kollektivvertragsverhandlungen nicht in Frage käme. WKV-Präsident Karlheinz Kopf warnt vor den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Kurses und bezeichnet „pauschale Forderungen nach Lohnabschlüssen über der Inflationsrate als den falschen Weg“.
Diese würden nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schwächen, sondern auch das Risiko einer weiteren Lohn-Preis-Spirale erhöhen. „Am Ende zahlen alle drauf. Betriebe durch steigende Kosten, Konsumentinnen und Konsumenten durch höhere Preise und Mitarbeitende durch Jobverluste“, argumentiert Kopf, der für maßvolle, branchenbezogene Lösungen plädiert.
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