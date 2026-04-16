Plädoyer für „maßvolle“ Lohnabschlüsse

Die jüngsten medialen Aussagen von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sorgen bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg nicht gerade für Begeisterung. Katzian hatte deutlich zu verstehen gegeben, dass für ihn Lohnzurückhaltung bei künftigen Kollektivvertragsverhandlungen nicht in Frage käme. WKV-Präsident Karlheinz Kopf warnt vor den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Kurses und bezeichnet „pauschale Forderungen nach Lohnabschlüssen über der Inflationsrate als den falschen Weg“.