„Dass ich das so zeigen habe können, ist genial“

Ins neue Jahr nimmt sie die Hoffnung mit, dass es „irgendwann dann zu hundert Prozent Gesundheit reicht“. Außer zum Saisonauftakt beim Riesentorlauf in Sölden (Vierte), meinte Liensberger rückblickend, sei sie bei keinem einzigen Rennen in diesem Winter voll fit am Start gestanden. Stark verkühlt landete sie im Parallelrennen in Lech/Zürs an der 16. Stelle, wurde noch immer angeschlagen in den Slaloms in Levi Sechste und Achte und in jenem in Killington Vierte. Die beiden Riesentorläufe in Courchevel verpasste sie wegen ihrer Covid-19-Quarantäne, aus der sie erst am Montag entlassen wurde.