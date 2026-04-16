Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Demo geplant

Protest gegen neue Verbrennungsanlage

Vorarlberg
16.04.2026 16:55
Das neue Werk soll den Bedarf an thermischer Energie bei Rondo decken und Energie ins ...
Das neue Werk soll den Bedarf an thermischer Energie bei Rondo decken und Energie ins Nahwärmenetz einspeisen.(Bild: Visualisierung Rondo)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der geplante Bau des neuen Reststoffkraftwerks auf dem Betriebsgelände der Rondo Ganahl AG in Frastanz sorgt nicht überall für Begeisterung. Besorgte Bürger sind weder mit dem Standort noch mit der Art und Menge der Stoffe, die dort verbrannt werden sollen, einverstanden. 

0 Kommentare

Auf den ersten Blick wirkt das Vorhaben stimmig, die Idee nicht nur angesichts der hohen Energiepreise ziemlich gut. Im Rahmen der Initiative „Energieautonomie Frastanz“ soll das fertige Reststoffkraftwerk nämlich nicht nur den Bedarf an thermischer Energie der Papier- und Wellpappefabrik Rondo decken. Geplant ist auch, andere Wirtschaftsbetriebe wie etwa die Brauerei Frastanz mitzuversorgen und bis zu 500 private Haushalte anzuschließen.

Besorgte Anrainer allerdings sind weder mit dem Standort noch mit der Art und Menge der Stoffe, die dort verbrannt werden sollen, einverstanden. Kommenden Dienstag, 21. April, werden sie deshalb vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz gegen das geplante Reststoff-Kraftwerk protestieren. Geplant ist zudem, eine Unterschriftenliste sowie Stellungnahme gegen den Bau abzugeben.

„Mülltourismus nach Vorarlberg sind alle Tore geöffnet“
Der Hauptkritikpunkt der Gegner: In den UVP-Unterlagen sei ersichtlich, dass im neuen Werk nicht nur der Inhalt schwarzer und gelber Säcke verbrannt werden soll, sondern – offenbar entgegen den Aussagen der Firma Rondo – auch andere aufbereitete Siedlungsabfälle. Dabei handle es sich um eine Menge, die rund zwei Drittel (82.000 Tonnen) des gesamten möglichen Volumens (122.000 Tonnen) ausmachen würden. Besonders ärgerlich sei auch, dass in Vorarlberg nur ein Bruchteil der Abfälle produziert werde. „Der Rest wird importiert und somit sind einem Mülltourismus nach Vorarlberg alle Tore geöffnet“, ärgern sich die Mitglieder der Bürgerinitiative.

Infoveranstaltung mit Vertretern von Rondo am Abend
Auch die Grünen beschäftigen sich näher mit dem umstrittenen Bauprojekt und so laden die Mitglieder des Landtagsklubs zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur geplanten Verbrennungsanlage ein. Am Dienstag, 21. April, im Feldkircher Gasthaus Löwen wird es ab 19 Uhr um Fragen zur Luft- und Lebensqualität, zur Energie- und Umweltpolitik sowie zu möglichen Auswirkungen des Projekts gehen. Eingeladen sind u. a. auch Vertreter der Firma Rondo.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.04.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
7° / 15°
Symbol wolkig
Bludenz
8° / 20°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 19°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
6° / 19°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.122 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.281 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.591 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
873 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
871 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
858 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Vorarlberg
Demo geplant
Protest gegen neue Verbrennungsanlage
Kritik an Katzian
Plädoyer für „maßvolle“ Lohnabschlüsse
Klamme Kommunen
Claudia Gamon will über Gemeindefusionen reden
Grüne warnen:
„Dieses Spritzmittel gefährdet Mensch und Natur“
Kollision auf Kreuzung
Teenager krachte mit Moped gegen Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf