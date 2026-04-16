Protest gegen neue Verbrennungsanlage

Besorgte Anrainer allerdings sind weder mit dem Standort noch mit der Art und Menge der Stoffe, die dort verbrannt werden sollen, einverstanden. Kommenden Dienstag, 21. April, werden sie deshalb vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz gegen das geplante Reststoff-Kraftwerk protestieren. Geplant ist zudem, eine Unterschriftenliste sowie Stellungnahme gegen den Bau abzugeben.

„Mülltourismus nach Vorarlberg sind alle Tore geöffnet“

Der Hauptkritikpunkt der Gegner: In den UVP-Unterlagen sei ersichtlich, dass im neuen Werk nicht nur der Inhalt schwarzer und gelber Säcke verbrannt werden soll, sondern – offenbar entgegen den Aussagen der Firma Rondo – auch andere aufbereitete Siedlungsabfälle. Dabei handle es sich um eine Menge, die rund zwei Drittel (82.000 Tonnen) des gesamten möglichen Volumens (122.000 Tonnen) ausmachen würden. Besonders ärgerlich sei auch, dass in Vorarlberg nur ein Bruchteil der Abfälle produziert werde. „Der Rest wird importiert und somit sind einem Mülltourismus nach Vorarlberg alle Tore geöffnet“, ärgern sich die Mitglieder der Bürgerinitiative.