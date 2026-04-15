Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Großbritanniens Rückkehr in das studentische Austauschprogramm Erasmus ab 2027 ist besiegelt. Am Mittwoch unterzeichneten Vertreterinnen und Vertreter Londons sowie der EU die entsprechenden Gesetzestexte. Großbritanniens Premier Keir Starmer sprach von einem „Neustart“ in den Beziehungen zur EU.
Laut der britischen Regierung sollen allein im ersten Jahr mehr als 100.000 Britinnen und Briten von Erasmus+ profitieren. Dafür werden 570 Millionen Pfund (umgerechnet 655 Millionen Euro) in die Hand genommen. Das Erasmus-Programm ist auf Studierende beschränkt, während sich Erasmus+ unter anderem auch an junge Menschen richtet, die eine andere Ausbildung oder einen Freiwilligendienst absolvieren. Das Programm richtet sich beispielsweise an Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, aber auch Lehrkräfte und Pädagoginnen sowie Pädagogen.
„Vom Lernen einer Sprache über Vertrauensbildung und Arbeitserfahrung“ biete Erasmus+ Möglichkeiten, die Chancen junger Menschen zu verbessern, sagte die zuständige britische Ministerin Jacqui Smith. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ergänzte, Europa und das Vereinigte Königreich hätten Jahrhunderte „gegenseitige nützliche Verbindungen bei der Bildung“ gehabt, eine Stärkung ergebe nun auch auf beiden Seiten Sinn.
London und Brüssel hatten sich im Dezember 2025 auf die Bedingungen für die Rückkehr Großbritanniens in das Programm geeinigt. So soll etwa das British Council – wie schon zwischen 2014 und 2020 – als nationale Behörde Organisationen und einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Programm beraten. Großbritannien ist vor sechs Jahren aus der EU ausgetreten.
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