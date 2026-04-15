Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück

Laut der britischen Regierung sollen allein im ersten Jahr mehr als 100.000 Britinnen und Briten von Erasmus+ profitieren. Dafür werden 570 Millionen Pfund (umgerechnet 655 Millionen Euro) in die Hand genommen. Das Erasmus-Programm ist auf Studierende beschränkt, während sich Erasmus+ unter anderem auch an junge Menschen richtet, die eine andere Ausbildung oder einen Freiwilligendienst absolvieren. Das Programm richtet sich beispielsweise an Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, aber auch Lehrkräfte und Pädagoginnen sowie Pädagogen.