Die Hausaufgaben für das Finale sind gemacht

Der SCR Altach ist schon bestens gerüstet für das ÖFB-Cupfinale! Ein Fanzug wurde organisiert, dafür verbrachte man über eine Stunde in der Warteschleife der ÖBB. Auf Ehrengäste dürfen sich die Rheindörfler auch freuen – Vereinsikone Adi Hütter und Ex-Trainer Fabio Ingolitsch kommen zum Endspiel.
Die Sportabteilung des SCR Altach verschwendet noch wenige Gedanken an das ÖFB-Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt. „Wir haben in der Zeit bis dahin in der Bundesliga noch einige Aufgaben zu erledigen. Die haben im Moment absoluten Vorrang“, sagt Sportdirektor Philipp Netzer.
Ganz anders sind die Aussagen der Altacher Administration. Die Hausaufgaben für die Bundesligaspiele sind längst erledigt. Das Cupfinale bringt einiges an Mehrarbeit für die Rheindörfler. Allein die Organisation des Sonderzugs nach Klagenfurt war eine Challenge: „In der Warteschleife der ÖBB mussten wir eine Stunde warten. Danach haben uns Mario Leiter und Franz Lutz geholfen, den Zug zu organisieren“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle. Aktuell sind noch 245 der 830 Plätze in diesem Sonderzug frei, die sollten aber auch in den nächsten Tagen besetzt werden. Nach der Ankunft im Klagenfurter Hauptbahnhof wird es einen Fanmarsch zum Wörtherseestadion geben. Neben dem Fanzug gilt es auch das Fandorf zu organisieren. Zudem werden alle SCRA-Mitarbeiter in Klagenfurt sein, um die verschiedensten Aufgaben wahrzunehmen.
Klar ist auch schon der Mannschaftstransfer: Am Vortag fliegt die Mannschaft nach Klagenfurt, bezieht Quartier in einem Hotel in Pörtschach, absolviert am Nachmittag noch ein Abschlusstraining. Und stimmt sich dann richtig auf das Finale ein.
Besonders stolz ist Längle auf zwei Ehrengäste: Adi Hütter wird fix kommen, auch Fabio Ingolitsch will dabei sein. Allerdings hat seine Frau am 1. Mai den Geburtstermin für das zweite Kind.
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