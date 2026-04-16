Die Hausaufgaben für das Finale sind gemacht

Ganz anders sind die Aussagen der Altacher Administration. Die Hausaufgaben für die Bundesligaspiele sind längst erledigt. Das Cupfinale bringt einiges an Mehrarbeit für die Rheindörfler. Allein die Organisation des Sonderzugs nach Klagenfurt war eine Challenge: „In der Warteschleife der ÖBB mussten wir eine Stunde warten. Danach haben uns Mario Leiter und Franz Lutz geholfen, den Zug zu organisieren“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle. Aktuell sind noch 245 der 830 Plätze in diesem Sonderzug frei, die sollten aber auch in den nächsten Tagen besetzt werden. Nach der Ankunft im Klagenfurter Hauptbahnhof wird es einen Fanmarsch zum Wörtherseestadion geben. Neben dem Fanzug gilt es auch das Fandorf zu organisieren. Zudem werden alle SCRA-Mitarbeiter in Klagenfurt sein, um die verschiedensten Aufgaben wahrzunehmen.