Christl Scheyer: Endgültig zurück in der Weltelite

Am 2. Dezember 2018 kam Christine Scheyer beim Super-G von Lake Louise schwer zu Sturz, riss sich Kreuzband sowie Innenmeniskus im rechten Knie und erlitt zudem eine Impressionsfraktur des rechten Oberschenkels. Drei Jahre später kehrte die Götznerin nun in die kanadischen Rocky Mountains zurück und bewies am Samstag mit Rang fünf in der zweiten Abfahrt eindrucksvoll, dass sie endgültig wieder in der Weltelite angekommen ist.