Auf den Spuren von „Speedqueen“ Renate Götschl

„Endlich geht’s los!“ Die Vorfreude bei Ariane Rädler war riesig, als sie letzten Freitag den Flieger in Richtung USA bestieg. In Copper Mountain bereitet sich die 26-jährige Speedspezialistin aktuell auf ihren Saisonauftakt in Lake Louise (Kan) Anfang Dezember vor. „Das Sommertraining war so gut und umfangreich, wie schon lange nicht“, verrät die Möggnerin. „Dennoch sind diese Tage in Copper extrem wichtig. Hier steht uns eine komplette Speedstrecke zur Verfügung, die alles beinhaltet.“