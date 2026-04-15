Hohe Summen verschoben und dubiose Ausreden

Teure Autowäsche und dubiose Verkäufe

Ganz anders der Auftritt des Zweitangeklagten: Seine Aussagen sorgen für Stirnrunzeln. Er will „zwei bis drei Wochen“ lang nicht gewusst haben, woher das Geld kam. Doch schon einen Tag nach der ersten Überweisung leitete er 40.000 Euro weiter. Warum er das Geld nicht einfach zurückgeschickt hat? Darauf bleibt er eine klare Antwort schuldig. Stattdessen verstrickt er sich immer tiefer in Widersprüche. Plötzlich ist von Autowäschen die Rede. Gemeinsam mit dem Haupttäter habe man „Autos putzen wollen“. Die Richterbank reagiert trocken, aber unmissverständlich. „Da haben Sie fleißig Autos geputzt für 130.000 Euro“, hält Berufsrichterin Sabrina Tagwercher fest. Auch später wird es nicht schlüssiger: Gekaufte Autos, deren Verbleib der Zweitangeklagte nicht kennt. Typenscheine, die angeblich gestohlen wurden – zwei Jahre nach dem Kauf. Und ein geplanter Weiterverkauf, der nie stattfand. Die Fragen bleiben offen.