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Joel Schwärzler weiter souverän in Portugal

Vorarlberg
15.04.2026 17:00
Joel Schwärzler nähert sich in der Weltrangliste langsam den Top-150.
Joel Schwärzler nähert sich in der Weltrangliste langsam den Top-150.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

ÖTV-Ass Joel Schwärzler ist beim ATP-125-Challenger in Oeiras (Por) weiter stark unterwegs. Im Achtelfinale hatte der Harder mit Chun-Hsin Tseng kaum Probleme, besiegte den Taiwanesen glatt in zwei Sätzen und steht nun schon im Viertelfinale. 

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Joel Schwärzler (ATP-Nr. 173) startete ganz stark in sein Zweitrundenduell beim mit 203.900 Euro dotierten ATP-125-Challenger im portugiesischen Oeiras gegen den in der ATP-Weltrangliste besser platzierten Taiwanesen Chun-Hsin Tseng (ATP-Nr. 159). Der Harder breakte seinen 24-jährigen Gegner früh, spielte den ersten Satz dann auch sehr sauber fertig, 6:1.

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Auch im zweiten Durchgang nahm Schwärzler Tseng gleich den Aufschlag zum 2:0 ab. Nur wenige Minuten später ließ er ein weiteres Break zum 4:1 folgen. Musste dann zwar gleich anschließend erstmals selbst sein Service abgeben, verwertete aber nach 1:23 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:1 und 6:4.

Im Viertelfinale kommt es nun vielleicht sogar zu einem rot-weiß-roten Duell, Schwärzler trifft auf den Sieger der Begegnung Jurij Rodionov (ATP-Nr. 164) gegen den topgesetzten Franzosen Valentin Royer (ATP-Nr. 77).

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