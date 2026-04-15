Joel Schwärzler weiter souverän in Portugal

Auch im zweiten Durchgang nahm Schwärzler Tseng gleich den Aufschlag zum 2:0 ab. Nur wenige Minuten später ließ er ein weiteres Break zum 4:1 folgen. Musste dann zwar gleich anschließend erstmals selbst sein Service abgeben, verwertete aber nach 1:23 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:1 und 6:4.